Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Şimdi o Ozan'ı Galatasaray'a almak için zemin hazırlıyorsun.. Fener'de artık yedek bile olmayan Ozan'ı!. Sevgili Hocam, Aynaya bak.. Galatasaray'ı "Sevdiğin adamlar" takımı olmaktan çıkar. Kendine de yazık etme, başında olduğun takıma da.. Selçuk, Sinan başta, süper futbolcular, geçen yıllarda elleriyle kuş tutsalar sana yaranamayacaklarını gördüler. Selçuk, hata yapma korkusundan, yaratıcı, üretici futbolunu bıraktı, yana, en yakına en garantili paslarla oynamaya başladı. Taraftar yuhalamaya başladı Selçuk'u.. Ona cesaret vereceğine, Belhanda'na yer açıldı diye hatta memnun oldun Hocam..