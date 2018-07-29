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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...

SABAH'ın usta yazarlarından 'Fatih Hocamla içten dertleşme' başlıklı yazısında Teknik Direktörü 'e seslendi. Özellikle takımın hazırlık maçlarında oynadığı futbol ve ler konusunda sert eleştirilen getiren Uluç, Terim'in bu problemli alanlara dokunup, durumu düzeltmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 09:43
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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Benim yanımda ve Mustafa Denizli'nin yerleri ayrıdır. İkisi de çok eski zamanlardan dostlarımdır.. Aile dostlarım, can kardeşlerimdir onlar benim.. Zaman zaman ikisiyle de çok zor günlerimiz oldu.. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen Mustafa Hocam'ın benim için kullandığı "İçimizdeki İrlandalıları da yendik" cümlesi, sosyal yaşamımıza slogan oldu biliyorsunuz. Neden?.

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Yazı yazarken, sempati ve antipatilerimi bir kenara bırakmayı öğrettiler bana, babamdan başlayarak tüm meslek hocalarım. Dobra dobra söylerim.. Acımasız söylerim "Dost acı söyler" diyen Atalarıma uyar, lafımı sakınmam, uzatmam, "Dan" diye söylerim.Gerçek dostlarımı da öyle tanırım. "Hakkımda iyi yazsın" diye dost görünenler, işe yaramadığını görünce etrafımdan ayrılırlar, gerçek dostlarla yoluma devam ederim. Bugün ve hakkındaki sezon başı Teknik Görüşlerimi yazacağım.. Bu defa, Fatih Hocam'la bir dost sohbeti üslubu kullanacağım. Acı söyleyen dost!.

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Sevgili Fatih Hocam, Sezon başında hiç ama hiç umut vermiyor. Bunun baş sorumlusu da sensin.. Bir yanda UEFA baskısı Finansal Fair Play, bir yanda meteliğe muhtaç, milyar borçlu Galatasaray'ın mali durumu dikkate alınınca, büyük ler yapılamayacağı belliydi. O zaman iki şey hemen öne çıkıyordu Hocam.. Geçen yılki kadroyu iyi elden geçirmek, kimin kalacağına, kimin gideceğine doğru karar vermek. Yabancı yeni transfer UEFA yüzünden, satış şartına bağlı olacağından, gidecekleri makul fiyatla pazara sürmek, bir... Yurt içi ve dışından ucuz ama parlak adamlar, alt yapıdan da umut verici gençleri bulmak.. Bu da iki..

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Açılış maçları gösterdi ki, bunların hiçbirini yapamamışız. Bu kadrodan, hele bu bize izlettiğin takımda yerleri her zaman olan, geçen yıl ilk 11'de yadırganmayan, hele joker yedek olarak süper değerli Tolga ve Yasin gibi adamları hem de aşağılayarak şutlamak sana yakıştı mı Hocam?. Buna karşılık o geçen yılın iki "Ruhsuz" felaketi ama senin sevgili çocukların Belhanda ve Feghouli'yi tuttun. O Belhanda ve Feghouli'yi tutmak ve ilk 11'de oynatmak için, belki de bilinçaltında, Selçuk gibi gerçek bir lider, kaptanı harcadın. Sinan'ın zirvelere çıkmasını önledin Hocam..

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Senin en kötü huyun Hocam.. Birtakım futbolcuları seviyorsun. Onları oynatmak için ötekilerin yerlerini kaydırıyor, bazılarını da hatta yok ediyorsun. Milli Takım'ı hatırla.. Ozan'a (Ben ona "Evlad-ı Manevin diyordum) yer açmak için Mehmet Topal'ı stopere çekmedin mi?. Senin yönettiğin Milli Takım'da olay çıkaran ve takımdan kesilen futbolcuların orta saha oyuncuları olması tesadüf müydü?. Arda ve Selçuk mesela?. Hocam, seni yakından tanırım. İstediğin zaman idare edemeyeceğin adam, çözemeyeceğin kriz yoktur.. Ama istersen.. İstemezsen..

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Şimdi o Ozan'ı 'a almak için zemin hazırlıyorsun.. Fener'de artık yedek bile olmayan Ozan'ı!. Sevgili Hocam, Aynaya bak.. Galatasaray'ı "Sevdiğin adamlar" takımı olmaktan çıkar. Kendine de yazık etme, başında olduğun takıma da.. Selçuk, Sinan başta, süper futbolcular, geçen yıllarda elleriyle kuş tutsalar sana yaranamayacaklarını gördüler. Selçuk, hata yapma korkusundan, yaratıcı, üretici futbolunu bıraktı, yana, en yakına en garantili paslarla oynamaya başladı. Taraftar yuhalamaya başladı Selçuk'u.. Ona cesaret vereceğine, Belhanda'na yer açıldı diye hatta memnun oldun Hocam..

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, 'e seslendi! , oynanan futbol ve eksikler...
Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendi! Transfer, oynanan futbol ve eksikler...

Sinan oyuna sonradan girdiğinde maç kurtardığı halde ertesi maça gene Sevgili Feghouli'nle başladın. Bunu öteki oyuncular görmüyor, anlamıyor mu sanıyorsun?. Şimdi Yasin yok.. Tolga yok.. Selçuk, Sinan kenarda, umutsuz. Ne kendilerine, ne sana güveniyorlar... Belhanda ve Feghouli'nin yerleri sağlam oysa.. Bir de Ozan'ı alırsan?. Yapma Hocam.. Ozan'a gelene dek, takımın içinde kimler var?. Sen büyük teknik adamsın Hocam.. Mesela geçen yıl hemen bütün sezon kenarda oturan Linnes'i orta sahada kazanmayı düşündün, denedin mi hiç?. Sağ bek Mariano.. Ortada Linnes ve ilerde Sinan'dan oluşacak Şeytan Üçgeni neler yapar, hiç denedin mi?. Aklına bile gelmiyor. Çünkü Feghouli ve Belhanda'na zarar gelir.

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