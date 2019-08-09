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, 'ın son durumunu değerlendirdi

SABAH gazetesinin usta yazarlarından , 'ın son durumunu Süper Kupa maçından yola çıkarak değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un o sözleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:04
Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

SABAH gazetesinin usta yazarlarından , 'ın son durumunu Süper Kupa maçından yola çıkarak değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un o sözleri...

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

Şakalar bitti ve ciddiler başladı ve çarşamba gecesi iki Şampiyonlar Ligi takımımız ve Başakşehir'i sezonun ilk resmi maçlarında izledik. Durum, tatsız!.

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Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

Şampiyon adayları buysa, Digiturk/Bein, naklen yayın için verdiği 410 milyon doları zor çıkarır..

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

- Akhisar Süper Kupa final maçının son dakikaları oynanıyor. 1-0 mağlup Akhisar bastırıyor, pozisyonlara giriyor, kaçırıyor. Yani "Nefes kesen bir kupa finali" öyle mi?.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

Hayır.. Ekran başında zaten bir avuç kişiyiz. Yanımda Muzaffer (Yıldırım) ve Cengiz (Özdemir) yoklara karıştıktan sonra gurubun tek Fenerlisi Can var. Yaso'nun eşi..

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

O bile "Aman atamasınlar" diyor. Ortak korkumuz, maçın uzaması ve bu tatsızlığa bir yarım saat daha tahammül zorunda kalmamız.. Anlayın!. Sezon daha başı ve ilk heyecan günlerindeki halimiz bu!.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

İlk ciddi ve resmi maçını bir ikinci lig takımı önünde yapan 'ın futbol mutbol oynadığı yok.. Savunma delik deşik.. Akhisar'ın bir santrforu olsa rahatça dörtlerdi şampiyonu..

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