Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi

SABAH gazetesinin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu Süper Kupa maçından yola çıkarak değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un o sözleri... SABAH gazetesinin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son durumunu Süper Kupa maçından yola çıkarak değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un o sözleri... Şakalar bitti ve ciddiler başladı ve çarşamba gecesi iki Şampiyonlar Ligi takımımız Galatasaray ve Başakşehir'i sezonun ilk resmi maçlarında izledik. Durum, tatsız!. Şampiyon adayları buysa, Digiturk/Bein, naklen yayın için verdiği 410 milyon doları zor çıkarır.. Galatasaray - Akhisar Süper Kupa final maçının son dakikaları oynanıyor. 1-0 mağlup Akhisar bastırıyor, pozisyonlara giriyor, kaçırıyor. Yani 'Nefes kesen bir kupa finali' öyle mi?. Hayır.. Ekran başında zaten bir avuç kişiyiz. Yanımda Muzaffer (Yıldırım) ve Cengiz (Özdemir) yoklara karıştıktan sonra gurubun tek Fenerlisi Can var. Yaso'nun eşi.. O bile 'Aman atamasınlar' diyor. Ortak korkumuz, maçın uzaması ve bu tatsızlığa bir yarım saat daha tahammül zorunda kalmamız.. Anlayın!. Sezon daha başı ve ilk heyecan günlerindeki halimiz bu!. İlk ciddi ve resmi maçını bir ikinci lig takımı önünde yapan Galatasaray'ın futbol mutbol oynadığı yok.. Savunma delik deşik.. Akhisar'ın bir santrforu olsa rahatça dörtlerdi şampiyonu..