Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

"Oyunla ve yenilgi ile ilgili söylenecek tek şey var.. Yazık, utandık. Yenilgi olabilir ama ne mücadele ettik ne de gayret gösterdik. Söylenecek fazla bir şey de yok. Sorunları benim çözmem gerekiyor. Herhalde problemleri halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok."