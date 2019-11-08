Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

SABAH Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç bugünkü yazısında, Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi. Galatasaray, Şamğiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilerek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. SABAH'ın usta kalemi Hıncal Uluç, sarı kırmızılı takımın aldığı yenilgiyi yorumlarken, Teknik Direktör Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamayı da değerlendirdi ve çok konuşulacak bir öneride bulundu. İşte Hıncal Uluç'un yazısı... Real Madrid- Galatasaray maçını bir yandan ekrandan, bir yandan UEFA resmi sitesinden izliyorum. UEFA yorumcusu ilk yarı biterken, 'Sanırsınız ki, Real Madrid, nefis bir yaz akşamında, hazırlık maçı oynuyor. O kadar rahatlar' diye yazdı. Maç biterkenki satırları da şöyleydi: 'Maç boyu Galatasaray'da olumlu bir, tek bir şey bulabilmek için uğraştım. Ama yok. Bulamadım..' Haklıydı UEFA yorumcusu.. Rezil olan, feci olan, facia olan, Galatasaray'ın 6 Kasım'da, ikinci kez 6-0 hezimetine uğraması değil, bir Şampiyonlar Ligi maçında, bu kadar kalitesiz, bu kadar ruhsuz, bu kadar anlamsız ve amaçsız futbol oynamasıydı. Takım Şampiyonlar Ligi'ni geçtik, UEFA Ligi'ne kalabilmek, üçüncü olabilmek için puan maçına değil, sanki Real'e antrenman vermek için sahaya çıkmış, ama onu bile becerememişti. Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de hemen ayni şeyleri ifade etti.. 'Oyunla ve yenilgi ile ilgili söylenecek tek şey var.. Yazık, utandık. Yenilgi olabilir ama ne mücadele ettik ne de gayret gösterdik. Söylenecek fazla bir şey de yok. Sorunları benim çözmem gerekiyor. Herhalde problemleri halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok.'