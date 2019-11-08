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  • Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, 'ın karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:42
Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

, Şamğiyonlar Ligi'nde 'e 6-0 yenilerek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. SABAH'ın usta kalemi , sarı kırmızılı takımın aldığı yenilgiyi yorumlarken, Teknik Direktör Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamayı da değerlendirdi ve çok konuşulacak bir öneride bulundu. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

- maçını bir yandan ekrandan, bir yandan UEFA resmi sitesinden izliyorum. UEFA yorumcusu ilk yarı biterken, "Sanırsınız ki, Real Madrid, nefis bir yaz akşamında, hazırlık maçı oynuyor. O kadar rahatlar" diye yazdı.

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Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

Maç biterkenki satırları da şöyleydi: "Maç boyu Galatasaray'da olumlu bir, tek bir şey bulabilmek için uğraştım. Ama yok. Bulamadım.."

Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

Haklıydı UEFA yorumcusu.. Rezil olan, feci olan, facia olan, 'ın 6 Kasım'da, ikinci kez 6-0 hezimetine uğraması değil, bir Şampiyonlar Ligi maçında, bu kadar kalitesiz, bu kadar ruhsuz, bu kadar anlamsız ve amaçsız futbol oynamasıydı.

Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

Takım Şampiyonlar Ligi'ni geçtik, UEFA Ligi'ne kalabilmek, üçüncü olabilmek için puan maçına değil, sanki Real'e antrenman vermek için sahaya çıkmış, ama onu bile becerememişti.

Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

Maçtan sonra Teknik Direktörü Fatih Terim de hemen ayni şeyleri ifade etti..

Hıncal Uluç: Tüm kabahat sende!. Doğru!. O zaman?.

"Oyunla ve yenilgi ile ilgili söylenecek tek şey var.. Yazık, utandık. Yenilgi olabilir ama ne mücadele ettik ne de gayret gösterdik. Söylenecek fazla bir şey de yok. Sorunları benim çözmem gerekiyor. Herhalde problemleri halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok."

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