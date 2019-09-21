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  • Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemlerinden , , , ve 'in Avrupa'daki mücadelelerini, teknik direktörleri üzerinden değerlendirdi ve 4 teknik adamı da yanlış tercihlerinden dolayı eleştirdi. İşte Uluç'un yazısı...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:05
Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemlerinden , , , ve 'in Avrupa'daki mücadelelerini, teknik direktörleri üzerinden değerlendirdi ve 4 teknik adamı da yanlış tercihlerinden dolayı eleştirdi. İşte Uluç'un yazısı...

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Şampiyonlar ve Avrupa Ligleri'nde 4 maç oynadık, çarşamba ve perşembe geceleri.. 4'te 4 yapacağımız maçlardı bence.. İnanın, Malatya ya da Alanyaspor olsa, bunları benzetirdi. Çünkü önce, Sergen Yalçın ve Erol Bulut "Benzetmeyi" düşünürlerdi.

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Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Siz zerre düşünmediniz. Her şeyi 1 puana kurdunuz ve geçen yıl ligimizi tepede bitiren takımlarınıza rezil futbol oynattınız. Kenardan da rezil denecek kadar kötü yönettiniz..

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Sonuç.. Dört maçta güç bela bir beraberlik, 3 yenilgi. Atılan üç gole karşılık, güya savunma ağırlıklı oynadığımız halde, yediğimiz 9 gol.. Fatih Terim.. Abdullah Avcı.. Okan Buruk.. Ünal Karaman!..

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Bu ülkenin en seçme hocalarısınız, oysa.. Yani hepinizin birden bu kadar kötü olmanızı aklım almıyor.. Almayınca da "Büyü mü yapıldı bunlara" demekten başka çarem kalmıyor.. Bu devirde hem de beni "Büyülenmiş bunlar" dedirtecek yanlışlar yapan dört hoca.. İsimlere tekrar bakın.. Fatih Terim.. Abdullah Avcı.. Okan Buruk.. Ünal Karaman!..

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Fatih Terim'i büyüleyen kendisi.. Dün uzun uzun yazdım. Türk futbolculardan nefreti ve sahaya ille de "İstiklal Marşı okumayı bilmeyen 11 futbolcu ile çıkma inadı!." Kime inat?. Bilmem.. Belki de bana..

Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Oynattığı yabancı dökülür, yerine mecburen soktuğu Türk maçı çevirirken, ertesi maç sahaya gene o yabancı ile çıkıp Türk'ü gene kenarda bırakmasının sebebi "İnat"tan başka şey olabilir mi?.

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