Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki mücadelelerini, teknik direktörleri üzerinden değerlendirdi ve 4 teknik adamı da yanlış tercihlerinden dolayı eleştirdi. İşte Uluç'un yazısı... SABAH'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki mücadelelerini, teknik direktörleri üzerinden değerlendirdi ve 4 teknik adamı da yanlış tercihlerinden dolayı eleştirdi. İşte Uluç'un yazısı... Şampiyonlar ve Avrupa Ligleri'nde 4 maç oynadık, çarşamba ve perşembe geceleri.. 4'te 4 yapacağımız maçlardı bence.. İnanın, Malatya ya da Alanyaspor olsa, bunları benzetirdi. Çünkü önce, Sergen Yalçın ve Erol Bulut 'Benzetmeyi' düşünürlerdi. Siz zerre düşünmediniz. Her şeyi 1 puana kurdunuz ve geçen yıl ligimizi tepede bitiren takımlarınıza rezil futbol oynattınız. Kenardan da rezil denecek kadar kötü yönettiniz.. Sonuç.. Dört maçta güç bela bir beraberlik, 3 yenilgi. Atılan üç gole karşılık, güya savunma ağırlıklı oynadığımız halde, yediğimiz 9 gol.. Fatih Terim.. Abdullah Avcı.. Okan Buruk.. Ünal Karaman!.. Bu ülkenin en seçme hocalarısınız, oysa.. Yani hepinizin birden bu kadar kötü olmanızı aklım almıyor.. Almayınca da 'Büyü mü yapıldı bunlara' demekten başka çarem kalmıyor.. Bu devirde hem de beni 'Büyülenmiş bunlar' dedirtecek yanlışlar yapan dört hoca.. İsimlere tekrar bakın.. Fatih Terim.. Abdullah Avcı.. Okan Buruk.. Ünal Karaman!.. Fatih Terim'i büyüleyen kendisi.. Dün uzun uzun yazdım. Türk futbolculardan nefreti ve sahaya ille de 'İstiklal Marşı okumayı bilmeyen 11 futbolcu ile çıkma inadı!.' Kime inat?. Bilmem.. Belki de bana.. Oynattığı yabancı dökülür, yerine mecburen soktuğu Türk maçı çevirirken, ertesi maç sahaya gene o yabancı ile çıkıp Türk'ü gene kenarda bırakmasının sebebi 'İnat'tan başka şey olabilir mi?.