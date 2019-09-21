Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa'daki performanslarını değerlendirdi

Bu ülkenin en seçme hocalarısınız, oysa.. Yani hepinizin birden bu kadar kötü olmanızı aklım almıyor.. Almayınca da "Büyü mü yapıldı bunlara" demekten başka çarem kalmıyor.. Bu devirde hem de beni "Büyülenmiş bunlar" dedirtecek yanlışlar yapan dört hoca.. İsimlere tekrar bakın.. Fatih Terim.. Abdullah Avcı.. Okan Buruk.. Ünal Karaman!..