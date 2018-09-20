Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

SABAH Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi ve özellikle Fatih Terim'e çok sert eleştirilerde bulundu. Efendim yenmiş.. Hem de 3-0 yenmiş.. O zaman şişirmek lazım.. Ülkemde gazetecilik bu ne yazık ki.. Çünkü elli yıldır değişmeyen bir kafa var.. 'Kazanan eleştirilmez..' Bu bir.. Kazanan Türk Takımı ise, hem de nasıl yaldızlı laflarla parlatılır, şişirilir.. Bu da iki.. Dün sabah heyecanla gazetemi açtığımda Spor Sayfamızın tepesinde 'Aslan gibi döndü' başlığını gördüm devasa harflerle.. Nereye gitmişti Aslan da, ordan döndü, merak ettim. Son maçında lideri 4-1 mağlup eden takım nerden dönmüş olabilirdi ki?. Hemen yazıy�� okudum açıklama için.. Yok.. Başlık var ama, yazıda nerden dönmüş Galatasaray yok.. Hangi 'Aslan gibi' top oynamış o da yok.. Yazarlarımızı okudum.. Bir tek sert eleştiri yok.. Her şey pespembe.. Şimdi o zaman, başta Fatih Terim'e, sonra da eleştirmenlerimize, ben sorayım.. Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiği zaman, bütün gazetelerle birlikte 'Lokum gibi kura' başlığı atmadık mı?. Bu 'Lokum gibi kura'nın en zayıf takımı Lokomotif değil miydi?. En zayıf takımla üstelik kendi sahamızda oynamıyor muyduk?. Son dört lig maçının dördünü de kaybeden ve Rus Liginde yedinci olan rakiple kendi sahamızda demek, Şampiyonlar Liginde Galatasaray'ın en kolay maçı demek değil miydi?. Peki bu 'En Kolay' maçta ne oynadı Galatasaray?. Lütfen bana bunu yazar, söyler misiniz?. Futbolun 'F'sini oynamayan bir rakip önünde, daha sahaya çıkıştan itibaren savunma ağırlıklı ve Fatih Hocamın evlad-ı manevisi Belhanda merkezli Galatasaray hangi futbolu oynadı?. Sen bu Lokomotif'ten hem de kendi sahanda korkarsan, sen geçen hafta harikalar yaratan Ozan ve Sinan'ı kesersen, sen Belhanda'nı oynatmak için, Kasımpaşa önünde 10 numarada gösteri yapan Emre Akbaba'yı kanatta öldürürsen.. Emre'yi öldürürken de, Onyekuru gibi müthiş bir kanat adamını kenarda tutar ve takımı sadece soldan atak yapan, savunma ağırlıklı bir 'Yengeç' yürüyüşüne mahkûm edersen, zaten nasıl futbol beklersin?.