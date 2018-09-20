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'tan 'e sert eleştiri!

SABAH Gazetesi'nin usta yazarlarından , 'ın sahasında 3-0 kazandığı maçını değerlendirdi ve özellikle 'e çok sert eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 09:31
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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Efendim yenmiş.. Hem de 3-0 yenmiş.. O zaman şişirmek lazım.. Ülkemde gazetecilik bu ne yazık ki.. Çünkü elli yıldır değişmeyen bir kafa var.. "Kazanan eleştirilmez.." Bu bir.. Kazanan Türk Takımı ise, hem de nasıl yaldızlı laflarla parlatılır, şişirilir.. Bu da iki..

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Dün sabah heyecanla gazetemi açtığımda Spor Sayfamızın tepesinde "Aslan gibi döndü" başlığını gördüm devasa harflerle.. Nereye gitmişti Aslan da, ordan döndü, merak ettim. Son maçında lideri 4-1 mağlup eden takım nerden dönmüş olabilirdi ki?. Hemen yazıyı okudum açıklama için..

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Yok.. Başlık var ama, yazıda nerden dönmüş yok.. Hangi "Aslan gibi" top oynamış o da yok.. Yazarlarımızı okudum.. Bir tek sert eleştiri yok.. Her şey pespembe.. Şimdi o zaman, başta 'e, sonra da eleştirmenlerimize, ben sorayım..

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiği zaman, bütün gazetelerle birlikte "Lokum gibi kura" başlığı atmadık mı?. Bu "Lokum gibi kura"nın en zayıf takımı Lokomotif değil miydi?. En zayıf takımla üstelik kendi sahamızda oynamıyor muyduk?. Son dört lig maçının dördünü de kaybeden ve Rus Liginde yedinci olan rakiple kendi sahamızda demek, Şampiyonlar Liginde 'ın en kolay maçı demek değil miydi?.

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Peki bu "En Kolay" maçta ne oynadı ?. Lütfen bana bunu yazar, söyler misiniz?. Futbolun "F"sini oynamayan bir rakip önünde, daha sahaya çıkıştan itibaren savunma ağırlıklı ve Fatih Hocamın evlad-ı manevisi merkezli Galatasaray hangi futbolu oynadı?.

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Sen bu Lokomotif'ten hem de kendi sahanda korkarsan, sen geçen hafta harikalar yaratan Ozan ve Sinan'ı kesersen, sen 'nı oynatmak için, Kasımpaşa önünde 10 numarada gösteri yapan Emre Akbaba'yı kanatta öldürürsen..

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'tan 'e sert eleştiri!
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Emre'yi öldürürken de, Onyekuru gibi müthiş bir kanat adamını kenarda tutar ve takımı sadece soldan atak yapan, savunma ağırlıklı bir "Yengeç" yürüyüşüne mahkûm edersen, zaten nasıl futbol beklersin?.

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