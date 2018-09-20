Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Efendim yenmiş.. Hem de 3-0 yenmiş.. O zaman şişirmek lazım.. Ülkemde gazetecilik bu ne yazık ki.. Çünkü elli yıldır değişmeyen bir kafa var.. "Kazanan eleştirilmez.." Bu bir.. Kazanan Türk Takımı ise, hem de nasıl yaldızlı laflarla parlatılır, şişirilir.. Bu da iki..