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'tan 'e çok sert sözler!

SABAH gazetesinin duayen yazarlarından , Başkanı 'i çok sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un 'Bir Stand Up Komiği' başlıklı yazısı...

Giriş Tarihi: 07.09.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 09:48
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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Stand Up büyük sanattır ve de çok önemli sanattır. Çünkü o sanatçılar insanları güldürürler.. Bizimki de sözüm ona stand up yapıyor.. Televizyona çıkıyor. Oturuyor ve konuşuyor..

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

"Hayaller Van Persie.. Gerçekler tam tersi.." "1.5 yıl sonra salaha kavuşacağız.. Muhammed Salah demiyorum, yanlış anlaşılmasın.." "İbra deyince İbrahimoviç anlaşılıyor.." Bu lafları eden "Komik" ne yazık ki bir sahne sanatçısı değil, Başkanı.

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Kulübü acınacak duruma düşürdükten sonra, utanıp saklanacağına ekrana çıkıp espri yaptığını sanıyor. Alay ettiği camiası, alenen.. Ama o camia gerzek değil Mustafa!.

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

İbra'yı İbrahimoviç sanıp sanmadıklarını, olağanüstü yetkiler istediğin olağanüstü kongrede oyları ile gösterecekler..

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Seni "İbra" etmeyecek ellerin izini, suratında göreceksin kongre akşamı.. Başta Ada, kulübün elinde kalan son malları da satmak için istediğin yetkiler sana verilmeyecek.

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

Etrafına işini bilen tek kişi almadığın, bilenleri de kaçırdığın bir yönetim var. Sen, kendin itiraf ettin, beceriksizin birisin. "'a hizmet için yönetimde olmak gerekmez" diye sana gelenleri de tersleyip yolladın.

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'tan 'e çok sert sözler!
Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

İşte transfer rezaletin meydanda.. İşte takımın hali meydanda.. "Hata bende" diyorsun. "Hata bende" diyen bedelini öder, Mustafa.. Palavrayı bırak. Suçlu isen gereğini yap.. Yalanı da bırak..

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