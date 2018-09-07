Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler!

SABAH gazetesinin duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i çok sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un 'Bir Stand Up Komiği' başlıklı yazısı... Stand Up büyük sanattır ve de çok önemli sanattır. Çünkü o sanatçılar insanları güldürürler.. Bizimki de sözüm ona stand up yapıyor.. Televizyona çıkıyor. Oturuyor ve konuşuyor.. 'Hayaller Van Persie.. Gerçekler tam tersi..' '1.5 yıl sonra salaha kavuşacağız.. Muhammed Salah demiyorum, yanlış anlaşılmasın..' 'İbra deyince İbrahimoviç anlaşılıyor..' Bu lafları eden 'Komik' ne yazık ki bir sahne sanatçısı değil, Galatasaray Başkanı. Kulübü acınacak duruma düşürdükten sonra, utanıp saklanacağına ekrana çıkıp espri yaptığını sanıyor. Alay ettiği Galatasaray camiası, alenen.. Ama o camia gerzek değil Mustafa!. İbra'yı İbrahimoviç sanıp sanmadıklarını, olağanüstü yetkiler istediğin olağanüstü kongrede oyları ile gösterecekler.. Seni 'İbra' etmeyecek ellerin izini, suratında göreceksin kongre akşamı.. Başta Ada, kulübün elinde kalan son malları da satmak için istediğin yetkiler sana verilmeyecek. Etrafına işini bilen tek kişi almadığın, bilenleri de kaçırdığın bir yönetim var. Sen, kendin itiraf ettin, beceriksizin birisin. 'Galatasaray'a hizmet için yönetimde olmak gerekmez' diye sana gelenleri de tersleyip yolladın. İşte transfer rezaletin meydanda.. İşte takımın hali meydanda.. 'Hata bende' diyorsun. 'Hata bende' diyen bedelini öder, Mustafa.. Palavrayı bırak. Suçlu isen gereğini yap.. Yalanı da bırak..