Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eski defterler açılmaya başlandı... Rus holiganlar, turnuvaya gelecek olan İngilizleri 'ölüm tehditleri' ile uyardı. Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da adeta meydan savaşı yapan ve büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz holiganlar, Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelebilir. İnternet ortamından Dünya Kupası'na hazırlandıklarını açıklayan Rus holiganlar, İngilizlere yönelik 'ölmeye hazır olun' mesajları paylaşıyor. Rus holiganlar çeşitli yerel maçlardan kavga görüntüleri paylaşırken, aynı zamanda hem kadın hem de erkek holiganların kavga idmanları yaptığını duyuruyor. Bir Rus holigan şu mesajı paylaşıyor: Savaş istiyorsanız alacaksınız. Bu yaz tezahürat yapmaktan daha fazlasını yapacağız Bir diğer Rus holigan ise, İngilizlere şimdiden spor salonuna gitmelerini ve kendilerini savaşa hazırlamalarını öğütlüyor. İddiaya göre, Rusya'nın İngiltere ile aynı grupta olmamasına rağmen Rus holiganların İngilizlere saldırmak için plan yaptıkları belirtiliyor. İngiliz polisine göre hem Rus holiganlar hem de Arjantinli holiganlar, İngilizleri hedef alıyor. İngilizler de sosyal medya mesajları ile aynı şiddette karşılık veriyor. İngiliz polisi Rusya'ya gidecek vatandaşlarını şiddet olaylarına karşı uyardı. İngiliz hükümeti, yaşanan siyasi olaylardan dolayı Rusya'ya gitmeyeceklerini daha önceden duyurmuştu. İşte 2016'da İngiliz ve Rus holiganlar arasında yaşanan o kavgalardan görüntüler...