Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Bir diğer Rus holigan ise, İngilizlere şimdiden spor salonuna gitmelerini ve kendilerini savaşa hazırlamalarını öğütlüyor. İddiaya göre, Rusya'nın İngiltere ile aynı grupta olmamasına rağmen Rus holiganların İngilizlere saldırmak için plan yaptıkları belirtiliyor.