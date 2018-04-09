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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Giriş Tarihi: 09.04.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 16:34
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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

'da düzenlenecek 2018 öncesi eski defterler açılmaya başlandı... Rus holiganlar, turnuvaya gelecek olan İngilizleri 'ölüm tehditleri' ile uyardı.

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da adeta meydan savaşı yapan ve büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz holiganlar, 'nda da karşı karşıya gelebilir. İnternet ortamından Dünya Kupası'na hazırlandıklarını açıklayan Rus holiganlar, İngilizlere yönelik 'ölmeye hazır olun' mesajları paylaşıyor.

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Rus holiganlar çeşitli yerel maçlardan kavga görüntüleri paylaşırken, aynı zamanda hem kadın hem de erkek holiganların kavga idmanları yaptığını duyuruyor. Bir Rus holigan şu mesajı paylaşıyor: "Savaş istiyorsanız alacaksınız. Bu yaz tezahürat yapmaktan daha fazlasını yapacağız"

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

Bir diğer Rus holigan ise, İngilizlere şimdiden spor salonuna gitmelerini ve kendilerini savaşa hazırlamalarını öğütlüyor. İddiaya göre, 'nın ile aynı grupta olmamasına rağmen Rus holiganların İngilizlere saldırmak için plan yaptıkları belirtiliyor.

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

İngiliz polisine göre hem Rus holiganlar hem de Arjantinli holiganlar, İngilizleri hedef alıyor. İngilizler de sosyal medya mesajları ile aynı şiddette karşılık veriyor. İngiliz polisi 'ya gidecek vatandaşlarını şiddet olaylarına karşı uyardı. İngiliz hükümeti, yaşanan siyasi olaylardan dolayı Rusya'ya gitmeyeceklerini daha önceden duyurmuştu.

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'

İşte 2016'da İngiliz ve Rus holiganlar arasında yaşanan o kavgalardan görüntüler...

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Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
Holiganlardan tehdit! 'Ölmeye hazır olun...'
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