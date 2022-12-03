Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:04

Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Dünya Kupası son 16 eşleşmesi Hollanda ABD maçı canlı izle ekranı bilgileri

Hollanda ABD maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Katar Dünya Kupası grupları sona erdi ve son 16 eşleşmeleri başlıyor. A grubu birinci ve B grubu ikincisi Hollanda ABD son 16 eşleşmesi ortaya çıktı. Gün başına maç sayısı 2'ye düştüğü için, Hollanda ABD maçı saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Hollanda ABD canlı izle ekranı ile sporseverler bu heyecanlı maçı takip etmek istiyor. Beklentilerin üstüne çıkan ABD, yüksek tempolu oyunuyla herkesi büyülüyor. Peki, Hollanda ABD maçı ne zaman, hangi kanalda? Hollanda ABD maçı saat kaçta? İşte detaylar…