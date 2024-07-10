HOLLANDA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda İngiltere maçı canlı izle araştırmaları başladı. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün ikinci finalist belli oluyor. Futbol severler Hollanda İngiltere maçı canlı yayın izle ekranı başında yerini alıyor. İlk finalist, Fransa'yı 2-1'le geçen İspanya olurken bu akşam Dortmund'da oynanacak maçın ardından ikinci finalist olan takım belli olacak. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...