Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi ile Milletler Ligi FIVB Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Hollanda Türkiye voleybol maçı saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 2. etap bu hafta başlayacak. İlk etapta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nden iyi bir sonuç almak istiyor. Bu noktada Filenin Sultanları maç programı araştırılıyor. Peki, Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar