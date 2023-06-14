Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları Hollanda Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:46

Hollanda Türkiye voleybol maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İlk etapta Güney Kore, İtalya ve Sırbistan'ı mağlup eden Filenin Sultanları, sadece ABD'ye yenilmişti. Bu noktada "Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. Milliler maçlarını Bangkok'ta oynayacak. Peki, Hollanda Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hollanda Türkiye voleybol ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar