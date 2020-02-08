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kararını verdi! Guilherme...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bir maçı eksik olan ve lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer Fenerbahçe galibiyetinin ardından Ankara'da kazanarak zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0'lık skorla deviren bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 06:13
Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan , bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. 'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, engelini geçip teknik direktör ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

Hüseyin Göçek'in yöneteceği zorlu mücadele 17.00'de başlayacak. Karadeniz devi, 'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu dönemin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkentte 8 yıldır kazanamıyor.

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Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR

İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi 'un dış ve 'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

5 MAÇLIK SERİ

Bordo-mavililer, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti. Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da 'yi sahasında 2-1'le geçerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.

Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

SON YENİLGİ 136 GÜN ÖNCE

Fırtına, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ

Nordfeldt

Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

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