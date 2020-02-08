Hüseyin Çimşir kararını verdi! Guilherme...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bir maçı eksik olan ve lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer Fenerbahçe galibiyetinin ardından Ankara'da kazanarak zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0'lık skorla deviren bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2020
00:27
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
06:13
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Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan Trabzonspor, bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği engelini geçip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Hüseyin
Göçek'in yöneteceği zorlu mücadele 17.00'de başlayacak. Karadeniz devi, Ankara'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu dönemin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkentte 8 yıldır kazanamıyor.
İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR
İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi
Trabzonspor'un dış ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.
5 MAÇLIK SERİ
Bordo-mavililer,
Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti. Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da Fenerbahçe'yi sahasında 2-1'le geçerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.
SON YENİLGİ 136 GÜN ÖNCE
Fırtına, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup
Sivasspor karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ
Nordfeldt
Erdem
Özgenç