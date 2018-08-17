Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak başlayan Trabzonspor'da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.



