Hüzünlü koreografi | Trabzonspor-Sivasspor maçından görüntüler

Yeni sezona deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak başlayan Trabzonspor'da, bordo mavili taraftarlar da yeni sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maça özellikle memleketlerinde olan gurbetçi taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. KAZADA ÖLEN TARAFTAR UNUTULMADI Trabzon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gökhan Kılıç da bordo mavili taraftarlar tarafından unutulmadı. Bordo mavili taraftarlar, maraton tribününde yaşamını yitiren Kılıç için fotoğrafının yer aldığı bir koreografi hazırladı. Taraftarlar, TS Club mağazalarından yeni sezon formalarını satın alarak, statta maçı izleyeceği koltuklarda yerlerini aldı. Konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı. YENİ TRANSFER TRİBÜNDE Bordo mavililerin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden takip etti.