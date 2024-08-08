Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
19:17
IBERİA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR | Iberia Tiflis - Başakşehir maçı izle HD, kesintisiz
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Iberia Tiflis karşısında deplasmanda ilk mücadelesini verecek. İstanbullu ekibin taraftarları Iberia - Başakşehir maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. TRT Spor canlı yayın ile takip edilecek maç öncesinde ilk 11 kontrol ediliyor. Rövanş öncesi avantajı kapmak isteyen takımda hazırlıklar tamamlandı. İşte, Iberia Başakşehir maçı canlı izle!