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İkinci yarıda bambaşka bir

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan , devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 12:36
İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan , transfer çalışmalarına başladı.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek.

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İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Siyah beyazlılar, Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başladı.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE

Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor.

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