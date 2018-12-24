İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti. Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek. Siyah beyazlılar, Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başladı. Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor. Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor. ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor. Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor.