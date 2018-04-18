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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!

Giriş Tarihi: 18.04.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 10:04
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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Skripal'in zehirlenmesi ile karşı karşıya gelen İngiltere- cephesinde yeni bir kriz daha çıktı. (Takvim)

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

İngiliz yetkililer "'nda İngiliz futbolcular, Rus kadınların yakın ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz" dedi

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

'da düzenlenecek 2018 FIFA sırasında bilgisayar korsanlarının saldırısından çekinen FA, futbolcuların ve teknik ekibin kişisel bilgilerinin yanı sıra taktik ve tıbbi içerikli takıma ait bilgilerin ele geçirilmesi tehlikesine dikkati çekti.

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Bu arada Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Bölüm Başkanı Profesör Anthony Glees ise Daily Express gazetesine verdiği açıklamada, İngiliz futbolcularının Rus kadınlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Takım kafilesinin zaten tüm yiyecek ve içeceklerini beraberinde götürdüğünü belirten Glees, buna rağmen hiçbir ikramın kabul edilmemesi gerektiğini de belirtti.

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İngiliz futbolculara 'da 'güzel kadın' uyarısı!
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Glees, "Esas sorun İngiliz futbolcuları ayartmaya çalışan Rus kadınlar olacak. Güzellikleri ile futbolcuların akıllarını çelebilirler. Bu yolla önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi elde edebilirler. Bunlar dünyada gerçekleşen şeyler" dedi.

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