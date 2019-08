SLOGAN BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞTİ

Beşiktaşlı taraftarların yeni ürettiği slogan ise Chelsea'li taraftarların hoşuna gitti. Liverpool fanlarının ağzından düşmeyen bir slogan vardır. "You will never walk alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin). Bu slogan Beşiktaş'ta değişti "You will walk alone" yani "Yalnız yürüyeceksin" oldu. Maçı izlemeye gelen binlerce İngiliz, Türk ezgilerini de sevdi. Kafelerde maç saatini bekleyen taraftarların yanına gidip davul zurna çalan müzisyenlere, İngilizler dans ederek eşlik etti.