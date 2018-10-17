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İngilizler duyurdu: , Niasse'ı bitirdi!

Ocak ayında bir forvet transferi yapacak 'da, ismi ön plana çıktı. İngiliz basını, Sarı-Kırmızılı ekibin yaptığı teklif sonrası işin resmen bittiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:27
İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

'da Eren Derdiyok'un sakatlandığı dönemde büyük sıkıntılar çekilmişti. Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından yaz döneminde transfer bekleniyordu ancak yapılamadı.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ocak ayında bir forvet alacaklarını açıklamıştı. Bu transfer, finansal fair play koşulları yüzünden kiralık olarak gerçekleşecek.

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İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

Listenin zirvesinde ise Everton Kulübü'nün 28 yaşındaki forveti bulunuyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

İngiltere'den Daily Star'ın haberine göre; , 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Haberde Niasse'nin ücret konusunda büyülendiği yazılırken, bu rakamın ne kadar olduğu belirtilmedi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

Everton'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Niasse, takımında forma şansı bulamıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

Yönetimi, Niasse'yi hem kalitesi hem de bir dönem Akhisar'da oynadığı için istiyor. Çünkü Omuar Niasse Türkiye Ligi'ndeki birçok takımı yakından tanıyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, Niasse'ı bitirdi!

, Niasse konusunda olumlu ilerlerken, Leicester City'nin Japon forveti Okazaki de cepte tutuluyor.

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