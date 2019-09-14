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İngiltere'de şov devam ediyor

'de oynanan maçta , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 17:33
İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor

'de oynanan maçta , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor

Lider , ligin beşinci haftasında 'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

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İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor

Karşılaşmanın 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor

72. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkaran ve kalan bölümde skoru koruyan , sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor

Bu galibiyetle 5'te 5 yapan 15 puanla liderliğini sürdürürken, 4 puanda kaldı.

İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor
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İngiltere'de Liverpool şov devam ediyor
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