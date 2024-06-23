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Haberler Galeri İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?
Giriş Tarihi: 23.06.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 22:07

İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. A grubunda bugün Almanya-İsviçre, İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. Gruptan çıkma adına son şans olan bu mücadelede İskoçya'nın Macaristan karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, 'EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte İskoçya Macaristan canlı izle ekranı ile birlikte karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar;

İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

İskoçya Macaristan maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bugün oynanacak mücadele Macaristan için bir şey ifade etmezken, İskoçya'nın karşılaşmadan mutlak galibiyet alması gerekiyor. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte İskoçya Macaristan canlı izle ekranı

İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya Macaristan maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

İSKOÇYA

Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya, telafisini İsviçre ile 1-1 berabere kalarak yaptı.

Ryan Porteous (kırmızı kart - cezalı) ve Kieran Tierney (sakat), Macaristan karşısında kadroda olmayacak.

TD Steve Clarke'ın savunma üçlüsünü "Jack Hendry, Grant Hanley & Scott McKenna" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Billy Gilmour'ın ilk 11'e dönmesiyle Scott McTominay daha rahat hücum edebilmişti. Orta alanda bir değişiklik olmayacaktır.

İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

MACARİSTAN

Macaristan ise kadro kalitesine bakıldığında ilk 2 maçlar sonunda hayal kırıklığı yaratan takımlardan oldu.

Hem İsviçre hem de Almanya'ya kaybettiler; 2 maçta da puan alamadılar.

İskoçya karşısına "mutlak galibiyet" parolası ile çıkacaklar. Beraberlik hâlinde EURO 2024 umutları sönmüş olacak.

İlk 2 maç süre alamayan İngiltere doğumlu Callum Styles'ın sakatlığını atlattığı ve oynayabilecek duruma geldiği bilgisi paylaşıldı.

Eksik yok fakat hem Szoboszlai (maestro) hem de Varga (golcü) kart ceza sınırında.

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