İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

İskoçya Macaristan maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bugün oynanacak mücadele Macaristan için bir şey ifade etmezken, İskoçya'nın karşılaşmadan mutlak galibiyet alması gerekiyor. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte İskoçya Macaristan canlı izle ekranı