İskoçya Macaristan CANLI İZLE EKRANI! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yayında?

Giriş Tarihi: 23.06.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
22:07
EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. A grubunda bugün Almanya-İsviçre, İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. Gruptan çıkma adına son şans olan bu mücadelede İskoçya'nın Macaristan karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, 'EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte İskoçya Macaristan canlı izle ekranı ile birlikte karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar;