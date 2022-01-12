İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Bir süredir yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz aylarda Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir futbol gündemini meşgul eden açıklama az önce geldi. Bu noktada "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?" soruları yanıt aramaya başladı. "Arap İsmail" lakabı ile tanınan ve Adanaspor, Denizlispor, Sarıyer SK, Fenerbahçe gibi birçok takımda forma giyen isim şimdi sarı kanaryanın başına geçti. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar….