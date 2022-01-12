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Haberler Galeri İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:36

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Bir süredir yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz aylarda Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir futbol gündemini meşgul eden açıklama az önce geldi. Bu noktada "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?" soruları yanıt aramaya başladı. "Arap İsmail" lakabı ile tanınan ve Adanaspor, Denizlispor, Sarıyer SK, Fenerbahçe gibi birçok takımda forma giyen isim şimdi sarı kanaryanın başına geçti. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar….

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Gelen son dakika açıklamasının ardından milyonlarca kişi yeni hocayla ilgili detayları merak ediyor. Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübünde de forma giyen teknik adam son olarak Erzurum Spor'a hocalık yapıyordu. "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal yaşı, hayatı ve futbol kariyeri…

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

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İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

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