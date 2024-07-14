İSPANYA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE HD ŞİFRESİZ | EURO 2024 İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya İngiltere maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün İspanya ve İngiltere final maçına çıkacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. EURO 2024 final maçını kaçırmak istemeyen futbol severler "İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları için araştırmalarını hızlandırdı. İki takım da saatler 22.00'ı gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte İspanya İngiltere maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar…