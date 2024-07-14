İSPANYA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE HD ŞİFRESİZ | EURO 2024 İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya İngiltere maçı canlı izle araştırmaları başladı. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ve İngiltere kupa için kozlarını paylaşacak. Final maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler İspanya İngiltere maçı canlı yayın izle ekranı başında yerini alıyor. İki takım tarihinde 27 kez karşı karşıya gelirken İspanya'nın 10, İngiltere'nin ise 13 galibiyeti bulunuyor. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?