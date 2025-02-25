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Haberler Galeri İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:47

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. İki dev kulüp, finale yükselmek ve kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken son haftalarda sergiledikleri form grafiğiyle dikkat çeken Barcelona ve Atletico Madrid, taraftarlarına büyük bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Bu kritik eşleşmede, taktik savaşları ve yıldız oyuncuların performansı belirleyici olacak. Peki, İspanya Kral Kupası ayrı final maçı Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Finale yükselmek isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar haberin devamında...

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Barcelona ile Atletico Madrid, 25 Şubat Salı günü kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak dev karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

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İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası Barcelona - Atletico Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarında naklen canlı yayınlancak.

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA MUHTEMEL 11

Szczesny — Kounde, Araujo, I. Cubarsi, Balde — de Jong, Pedri — Lamine Yamal, Olmo, Raphinha — Lewandowski.

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Musso — Molina, Gimenez, Le Normand, Galan — Simeone, De Paul, Barrios, Lino — Griezmann, Alvarez

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