İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Finale yükselmek isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar haberin devamında...