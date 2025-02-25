Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
14:47
İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL MAÇI: Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. İki dev kulüp, finale yükselmek ve kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken son haftalarda sergiledikleri form grafiğiyle dikkat çeken Barcelona ve Atletico Madrid, taraftarlarına büyük bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Bu kritik eşleşmede, taktik savaşları ve yıldız oyuncuların performansı belirleyici olacak. Peki, İspanya Kral Kupası ayrı final maçı Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?