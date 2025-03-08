Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 14:13

İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor! Barcelona, sahasında Osasuna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Olimpic Lluis Stadı'nda oynanacak bu zorlu mücadelede, her iki takım da galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Barcelona-Osasuna maçının saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve Hansi Flick'in kadro tercihlerini merakla bekliyor. Peki, Barcelona-Osasuna karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçla ilgili tüm ayrıntılar…

İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kararlı adımlarla ilerleyen Katalan ekibi, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Hansi Flick'in sahaya süreceği ilk 11 ise merak konusu. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA- OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 27. hafta maçları kapsamında düzenlenecek Barcelona- Osasuna maçı 8 Mart Cumartesi 23.00'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA- OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpic Lluis'te oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA MUHTEMEL 11

Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSASUNA MUHTEMEL 11

Herrera — Areso, Boyomo, Catena, Bretones — Moncayola, Torro — R. Garcia, Barja, Zaragoza — Budimir