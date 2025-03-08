İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kararlı adımlarla ilerleyen Katalan ekibi, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Hansi Flick'in sahaya süreceği ilk 11 ise merak konusu. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?