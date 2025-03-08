Giriş Tarihi: 08.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
14:13
İSPANYA LA LİGA HEYECANI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor! Barcelona, sahasında Osasuna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Olimpic Lluis Stadı'nda oynanacak bu zorlu mücadelede, her iki takım da galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Barcelona-Osasuna maçının saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve Hansi Flick'in kadro tercihlerini merakla bekliyor. Peki, Barcelona-Osasuna karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçla ilgili tüm ayrıntılar…