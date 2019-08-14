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  • İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

karnaval alanına döndü! ve taraftarı maç saatini bekliyor

'de ve dünyada milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği finali bugün oynanacak. ve taraftarı 'da renkli görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 19:51
İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

Finali'nde bu akşam ile , Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu.

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İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi.

İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

Stat etrafında ve Beşiktaş'ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.

İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor
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İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor
İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor
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