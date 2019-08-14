İstanbul karnaval alanına döndü! Chelsea ve Liverpool taraftarı maç saatini bekliyor

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği UEFA Süper Kupa finali bugün oynanacak. Liverpool ve Chelsea taraftarı İstanbul'da renkli görüntüler oluşturdu. UEFA Süper Kupa Finali'nde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu. Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. Stat etrafında ve Beşiktaş'ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.