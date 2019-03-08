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  • İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

, transferi için 'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden forması giyen 21 yaşındaki da yolunda... Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için 'le anlaştığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 16:40
İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden forması giyen 21 yaşındaki da yolunda... Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için 'le anlaştığını duyurdu.

İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un genç futbolcusu 'dan flaş açıklaması geldi.

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İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

Adı, Ligue 1 ekibi ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu bu iddialar hakkında konuştu.

İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan şunları söyledi:

İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

" takımı ile kulübüm 'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru."

İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

"İlk başta ben de bu girişimine çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamıştım ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum."

İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

"Çok mutluyum. Mehmet Zeki'nin transferi burada bizim için çok önemli artı oldu. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir"

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