İstanbulspor, Duhan Aksu transferi için Lille'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu da Fransa yolunda... Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu da Fransa yolunda... Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç futbolcusu Duhan Aksu'dan flaş transfer açıklaması geldi. Adı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Duhan Aksu şunları söyledi: 'Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru.' 'İlk başta ben de bu transfer girişimine çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamıştım ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum.' 'Çok mutluyum. Mehmet Zeki'nin transferi burada bizim için çok önemli artı oldu. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir'