İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, GS TV’de mi? Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle GS TV ile araştırılmaya başladı. İki hafta süreyle ücretsiz olarak ekranlara gelecek Süper Lig maçları verilen aranın ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, puan korumaya çalışıyor. İstanbulspor'un evine konuk olacak sarı kırmızılılar, iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11 ve detaylar…