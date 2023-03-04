İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, GS TV’de mi? Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 24. Haftada Galatasaray İstanbulspor karşısında liderliğini korumaya çalışacak. Deprem felaketi sebebiyle verilen aranın ardından futbol karşılaşmaları sahaya dönüyor. İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, GS TV'de mi yayınlanacak soruları yanıt arıyor. Canlı maç izle ekranı başında toplanan taraftarlara müjde Gençlik ve Spor Bakanı tarafından verildi. İki hafta süreyle maçların ücretsiz yayınlanacağını aktaran Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ardından araştırmalar başladı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler…