İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

İstatistikler, en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir'i mutlu son için favori gösteriyor.

İşte Mehmet Özcan'ın haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve istatistiklerin söyledikleri...