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İstatistiklere göre şampiyon ...

İstatistikler, en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan 'nın ekibi Medipol 'i mutlu son için favori gösteriyor.

İşte Mehmet Özcan'ın haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve istatistiklerin söyledikleri...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 09:54
İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

İstatistikler, en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan 'nın ekibi Medipol 'i mutlu son için favori gösteriyor.

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

İşte Mehmet Özcan'ın haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve istatistiklerin söyledikleri...

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İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilen Süper Lig'de 1994-95 sezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor.

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

18 takımlı 3 puanlı sistemde oynanan 24 sezon incelendiğinde 22. haftayı 6 ve üzeri puan farkıyla zirvede kapatan takımlar 34. hafta sonunda şampiyon oluyor.

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

1999-2000 sezonunda 22. haftada takipçisi Beşiktaş'a puan tablosunda 57-46 üstünlük sağlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi.

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı.

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