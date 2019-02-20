İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir...

İstatistikler, en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir'i mutlu son için favori gösteriyor. İşte Mehmet Özcan'ın haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve istatistiklerin söyledikleri... İstatistikler, en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir'i mutlu son için favori gösteriyor. İşte Mehmet Özcan'ın haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve istatistiklerin söyledikleri... 1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilen Süper Lig'de 1994-95 sezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor. 18 takımlı 3 puanlı sistemde oynanan 24 sezon incelendiğinde 22. haftayı 6 ve üzeri puan farkıyla zirvede kapatan takımlar 34. hafta sonunda şampiyon oluyor. 1999-2000 sezonunda 22. haftada takipçisi Beşiktaş'a puan tablosunda 57-46 üstünlük sağlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. 2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi. 2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı.