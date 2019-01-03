İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yolunu gözlediği Burak Yılmaz için Trabzonspor'u ikna etti. 2 milyon Euro alacağını bırakan Kral, bonservissiz geliyor... İşte transferin perder arkası... Beşiktaş, uzun süredir yolunu gözlediği Burak Yılmaz'a kavuşuyor. Kartal, Şenol Güneş'in ısrarla istediği gol kralı apoletli eski oyuncusu ile daha önce el sıkışmıştı. SABAH, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Kral'ın sözleşme şartlarını açıklıyor. Beşiktaşlı idareciler, dün resmen Trabzonspor'un kapısını çalarak, teklifini iletti. Kadro dışı bıraktığı Burak ve Onur Kıvrak'ın serbest kalmaması için yarına kadar toplam 4 milyon 500 bin Euro tutarındaki alacaklarını ödemesi gereken Trabzonspor, Beşiktaş'ın, 'Burak Yılmaz alacaklarından feragat etsin, bonservisini verin' önerisine olumlu yanıt verdi. 2 milyon Euro alacağından vazgeçen Burak'ın yarın Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, Burak'la son senesi opsiyonlu olmak şartıyla 2.5 yıllık sözleşme yapacak.