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İşte - transferinin perde arkası

, 'in yolunu gözlediği için 'u ikna etti. 2 milyon Euro alacağını bırakan Kral, bonservissiz geliyor... İşte transferin perder arkası...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 09:39
İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

, uzun süredir yolunu gözlediği 'a kavuşuyor.

İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

Kartal, 'in ısrarla istediği gol kralı apoletli eski oyuncusu ile daha önce el sıkışmıştı.

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İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

SABAH, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Kral'ın sözleşme şartlarını açıklıyor.

İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

Beşiktaşlı idareciler, dün resmen 'un kapısını çalarak, teklifini iletti.

İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

Kadro dışı bıraktığı Burak ve Onur Kıvrak'ın serbest kalmaması için yarına kadar toplam 4 milyon 500 bin Euro tutarındaki alacaklarını ödemesi gereken , 'ın, " alacaklarından feragat etsin, bonservisini verin" önerisine olumlu yanıt verdi.

İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

2 milyon Euro alacağından vazgeçen Burak'ın yarın Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

, Burak'la son senesi opsiyonlu olmak şartıyla 2.5 yıllık sözleşme yapacak.

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