İşte Burak Yılmaz - Beşiktaş transferinin perde arkası

Kadro dışı bıraktığı Burak ve Onur Kıvrak'ın serbest kalmaması için yarına kadar toplam 4 milyon 500 bin Euro tutarındaki alacaklarını ödemesi gereken Trabzonspor, Beşiktaş'ın, "Burak Yılmaz alacaklarından feragat etsin, bonservisini verin" önerisine olumlu yanıt verdi.