İşte Cocu'nun fesih faturası!
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından tartışılmaya başlanan Teknik Direktör Phillip Cocu ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin sözleşme fesih bedellerini SABAH açıklıyor.
VOLKAN DEMİR / SABAH
Giriş Tarihi: 22.09.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 12:38
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!