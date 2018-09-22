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İşte Cocu'nun fesih faturası!

'de alınan kötü sonuçların ardından tartışılmaya başlanan Teknik Direktör ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin sözleşme fesih bedellerini SABAH açıklıyor.

VOLKAN DEMİR / SABAH

Giriş Tarihi: 22.09.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 12:38
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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

'de Dinamo Zagreb yenilgisiyle eleştirilerin odak noktası oldu.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın görevden alınmasını isterken gündeme yine ödenecek fesih bedelleri geldi.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

Del Bosque'den Aragones'e, Hiddink'ten Prandelli'ye dağıtılan paralar, Cocu için konuşulmaya başlandı.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

GEÇMİŞTEKİLER KADAR AĞIR DEĞİL AMA...

'nun geçmişteki örnekler kadar ağır şartlar içeren bir sözleşmesi yok.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

Ancak yine de fesih gerçekleşirse önemli bir faturayla karşı karşıya kalacak.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

Cocu'ya 12 aylık maaşının yanı sıra, hak ettiği bonuslar ödenecek.

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İşte Cocu'nun fesih faturası!
İşte Cocu'nun fesih faturası!

Bu bonuslar, görevden ayrılsa da 'nin ligdeki durumuna göre artabilecek.

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