Forbes, düyanın en çok kazanan sporcuların listesini açıkladı. 1990'dan bu yana sadece 7 sporcu listenin zirvesinde yer alırken listede Amerikan futbolu, golf, basketbol, tenis ve futbol dünyasından pek çok sporcu yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler 100 milyon Dolar barajını aşarken dünyanın en çok kazanan sporcu unvanını en çok alan isim 12 kez ile golfçü Tiger Woods. Serie A'nın 12. haftasında dün takımı evinde Milan'ı 1-0 mağlup ederken 52. dakikada oyundan alınması sebebiyle teknik direktör Maurizio Sarri'ye sert tepki gösteren ve sonrasında maçın bitmesini beklemeden stadı terk eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli yıldız Lionel Messi'den fark yediği listede LeBron James ve Roger Federer gibi kategorilerinde dünyanın en iyi sporcuları yer aldı. Listenin zirvesi ile ikinci sıra arasında 18 milyon Dolar (104 milyon TL) fark bulunuyor. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...