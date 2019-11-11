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İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

İş ve finans dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularının listesini yayımladı. 1990 yılından bu yana 12 kez dünyanın en çok kazanan sporcusu olan dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un en çok zirvede yer alan sporcu olduğu listede futboldan basketbola, tenisten Amerikan futboluna kadar pek çok isim yer alıyor. Dün oynanan -Milan maçının 52. dakikasında oyundan alınan ve bu karar sornası maçın sona ermesini beklemeden stadı terk eden ile 'nın yıldız oyuncusu listenin üst sıralarında yer alırken Arjantinli yıldızdan ezeli rakibine büyük fark geldi. 5 sporcunun 90 milyon Dolar barajını aştığı listede zirvedeki 18 milyon Dolar'lık (104 milyon TL) fark dikkat çekti. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 19:09
İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

Forbes, düyanın en çok kazanan sporcuların listesini açıkladı. 1990'dan bu yana sadece 7 sporcu listenin zirvesinde yer alırken listede Amerikan futbolu, golf, basketbol, tenis ve futbol dünyasından pek çok sporcu yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler 100 milyon Dolar barajını aşarken dünyanın en çok kazanan sporcu unvanını en çok alan isim 12 kez ile golfçü Tiger Woods. Serie A'nın 12. haftasında dün takımı evinde Milan'ı 1-0 mağlup ederken 52. dakikada oyundan alınması sebebiyle teknik direktör Maurizio Sarri'ye sert tepki gösteren ve sonrasında maçın bitmesini beklemeden stadı terk eden Portekizli yıldız 'nun Arjantinli yıldız 'den fark yediği listede ve Roger Federer gibi kategorilerinde dünyanın en iyi sporcuları yer aldı. Listenin zirvesi ile ikinci sıra arasında 18 milyon Dolar (104 milyon TL) fark bulunuyor. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

50. David Price - Boston Red Sox (Beyzbol)
Maaş: 30.7 milyon dolar
Diğer: 950 bin dolar
Toplam: 31.7 milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

49. Al Horford - Boston Celtics (Basketbol)
Maaş: 29 milyon dolar
Diğer: 3 milyon dolar
Toplam: 32 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

48. Joel Embiid - Philadelphia 76ers (Basketbol)
Maaş: 25.6 milyon dolar
Diğer: 6.5 milyon dolar
Toplam: 32.1 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

47. Justin Rose (Golf)
Maaş: 18.4 milyon dolar
Diğer: 14 milyon dolar
Toplam: 32.4 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

46. Andres Iniesta - Vissel Kobe (Futbol)
Maaş: 30 milyon dolar
Diğer: 2.5 milyon dolar
Toplam: 32.5 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

45. DeMar DeRozan - San Antonio Spurs (Basketbol)
Maaş: 27.8 milyon dolar
Diğer: 5 milyon dolar
Toplam: 32.8 milyon dolar

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