İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yeni transfer Sadık Çiftpınar ile ilgili kararını verdi. Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler, devre arasında ilk transferini Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Evkur Yeni Malatyaspor'a 750 bin Euro bonservis bedeliyle birlikte Barış Alıcı'yı kiralık ve Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle verdi. Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına AZ Alkmaar karşısına çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, Hollanda ekibi karşısında 45 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar hakkındaki kararını verdi. Futbol Arena'nın haberine göre, Sadık'ın performansından memnun kalan Ersun Yanal, 26 yaşındaki stoperi ilk 11'e koymaya karar verdi.