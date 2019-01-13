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İşte 'ın kararı

teknik direktörü , yeni transfer ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 18:28
İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı
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İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan 'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.

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İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

Sarı lacivertliler, devre arasında ilk transferini 'dan 'ı alarak gerçekleştirdi.

İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için 'a 750 bin Euro bonservis bedeliyle birlikte Barış Alıcı'yı kiralık ve Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle verdi.

İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

, formasıyla ilk maçına AZ Alkmaar karşısına çıktı.

İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

Teknik direktör , Hollanda ekibi karşısında 45 dakika sahada kalan hakkındaki kararını verdi.

İşte Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar kararı

Futbol Arena'nın haberine göre, Sadık'ın performansından memnun kalan , 26 yaşındaki stoperi ilk 11'e koymaya karar verdi.

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