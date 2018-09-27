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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları

Giriş Tarihi: 27.09.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 14:59
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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak.

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

, 9 şehirdeki modern statlarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday.

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

EURO 2024 ev sahipliği için belirlenen 10 stadın 8'i kullanımda. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı yeniden inşa edilecek ve şampiyonaya hazır olacak.

İşte o şehirler;

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

İSTANBUL: Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan şehir olarak zengin tarihi-kültürel yapısı öne çıkarıldı.

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI (Kapasite: 85.718)

​(Yenilenecek)

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI (Kapasite: 85.718)

​(Yenilenecek)

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İşte EURO 2024'e 'nin aday şehir ve stadyumları
İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

ALİ SAMİ YEN KOMPLEKSİ (Kapasite: 50.178)

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