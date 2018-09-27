İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak. Türkiye, 9 şehirdeki modern statlarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday. EURO 2024 ev sahipliği için belirlenen 10 stadın 8'i kullanımda. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı yeniden inşa edilecek ve şampiyonaya hazır olacak. İşte o şehirler; İSTANBUL: Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan şehir olarak zengin tarihi-kültürel yapısı öne çıkarıldı. ATATÜRK OLİMPİYAT STADI (Kapasite: 85.718) (Yenilenecek) ATATÜRK OLİMPİYAT STADI (Kapasite: 85.718) (Yenilenecek) ALİ SAMİ YEN KOMPLEKSİ (Kapasite: 50.178)