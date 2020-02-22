İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Süper Lig'in 23. haftası zorlu mücadelelere sahne oluyor. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlarken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki 20 yıllık seriyi sürdürmek isterken, konuk ekiip Galatasaray'da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan derbilerin olmazsa olmaz ve en çok merak edilen konularından biri de şüphesiz kareografiler... Bugüne dek dev mücadelede yapılan kareografileri sizler için derledik. İşte ezeli rekabette yapılan unutulmaz koreografiler...