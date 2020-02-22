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İşte - derbisine damga vuran koreografiler

Süper Lig'in 23. haftası zorlu mücadelelere sahne oluyor. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlarken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki 20 yıllık seriyi sürdürmek isterken, konuk ekiip Galatasaray'da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan derbilerin olmazsa olmaz ve en çok merak edilen konularından biri de şüphesiz kareografiler... Bugüne dek dev mücadelede yapılan kareografileri sizler için derledik. İşte ezeli rekabette yapılan unutulmaz koreografiler...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 07:19
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

ile , 'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle 'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yaptıktan sonra Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, ikinci yarıda çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbiden zaferle ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de 'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Dev derbiye sayılı günler kala heyecan artarken, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi derbisine özel koreografi yapmaya hazırlanıyor. İşte geçtiğimiz senelerde oynanan - Galatasaray derbilerinde yapılan unutulmaz koreografiler...

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

2011/2012 Sezonu: -

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

2014/2015 Sezonu: -

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

2011/2012 Sezonu: -

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