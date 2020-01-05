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İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Futbolda Süper Lig'in saha içi heyecanına ara verildi ve transfer dönemi başladı... Peki tribünlerden ya da ekranlardan izlediğiniz futbolcular sizce saha dışında nasıl bir karaktere sahipler? İşte 'de forma giyen bazı isimlerin bilinmeyen yönleri...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 11:35
İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Süper Lig'de ilk yarı sonunda , özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

MAURICIO ISLA: DİZİSEVER
Şilili futbolcu dizi ve film izlemeye bayılıyor. Bu yüzden de fazla konuşkan değil. Evinde televizyondan, deplasman yolculuklarında ise cep telefonu ya da tablet bilgisayarından dizi ya da film seyretmeye bayılıyor.

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İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

HASAN ALİ KALDIRIM: SESSİZ KAPTAN
Takımın en sessiz sedasız futbolcularından biri. Adeta ağzı var dili yok. Sağa sola karışmayıp sadece işini yapan, çalışmalarını hiçbir zaman aksatmayan Hasan Ali, beyefendiliği ile de takdir topluyor.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle 'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

GARRY RODRIGUES: CIRCIR BÖCEĞİ
Futbolcular içinde dışa en dönük isim. Onun sustuğunu gören yok! Sürekli konuşan, soru soran Garry, sıcakkanlı kişiliğiyle takımın en sevilen isimlerinden biri. Girdiği ortama uyum sağlamakta zorluk çekmiyor.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

JAILSON: SÜPER BABA
Geçtiğimiz yaz baba olan Brezilyalı futbolcu, minik oğlu Stephan'dan ayrılamıyor. Baba olduktan sonra adeta kişilik değiştirip daha bir uysal ve evcimen olan Jailson için yapılacak en güzel tanımlama: süper baba.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!

NABIL DIRAR: ŞAKACI
Takımın en komik ve esprili oyuncusu. Arkadaşları onun için 'aşırı enerjik' diyor. Gün boyu şaka yapma potansiyeline sahip Dirar için muziplik olsun yeter. Antrenmanların, kampların neşe kaynağı, takımın olmazsa olmazı.

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