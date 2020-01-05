İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!
Futbolda Süper Lig'in saha içi heyecanına ara verildi ve transfer dönemi başladı... Peki tribünlerden ya da ekranlardan izlediğiniz futbolcular sizce saha dışında nasıl bir karaktere sahipler? İşte
Fenerbahçe'de forma giyen bazı isimlerin bilinmeyen yönleri...
Giriş Tarihi: 05.01.2020
11:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
11:35
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Süper Lig'de ilk yarı sonunda
Fenerbahçe, özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrası ikinci yarı için umut verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen isimler sahada ortaya koyduğu performans dışında saha dışındaki özellikleriyle de merak ediliyor. Peki Fenerbahçeli isimler nelerden hoşlanıyor? Öne çıkan özellikleri ne? İşte birbirinden ilginç detaylar...
MAURICIO ISLA: DİZİSEVER Şilili futbolcu dizi ve film izlemeye bayılıyor. Bu yüzden de fazla konuşkan değil. Evinde televizyondan, deplasman yolculuklarında ise cep telefonu ya da tablet bilgisayarından dizi ya da film seyretmeye bayılıyor.
HASAN ALİ KALDIRIM: SESSİZ KAPTAN Takımın en sessiz sedasız futbolcularından biri. Adeta ağzı var dili yok. Sağa sola karışmayıp sadece işini yapan, çalışmalarını hiçbir zaman aksatmayan Hasan Ali, beyefendiliği ile de takdir topluyor.
TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse'den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga'nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde 'futbol hayatını bitirir' denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.
GARRY RODRIGUES: CIRCIR BÖCEĞİ Futbolcular içinde dışa en dönük isim. Onun sustuğunu gören yok! Sürekli konuşan, soru soran Garry, sıcakkanlı kişiliğiyle takımın en sevilen isimlerinden biri. Girdiği ortama uyum sağlamakta zorluk çekmiyor.
JAILSON: SÜPER BABA Geçtiğimiz yaz baba olan Brezilyalı futbolcu, minik oğlu Stephan'dan ayrılamıyor. Baba olduktan sonra adeta kişilik değiştirip daha bir uysal ve evcimen olan Jailson için yapılacak en güzel tanımlama: süper baba.
NABIL DIRAR: ŞAKACI Takımın en komik ve esprili oyuncusu. Arkadaşları onun için 'aşırı enerjik' diyor. Gün boyu şaka yapma potansiyeline sahip Dirar için muziplik olsun yeter. Antrenmanların, kampların neşe kaynağı, takımın olmazsa olmazı.