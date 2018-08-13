Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 'nin maçı 11'i

'de teknik direktör Phillip Cocu, maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 15:23
  • 1
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunun ikinci maçında Portekiz temsilcisi ile yarın karşı karşıya gelecek.

  • 2
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden , rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

'de teknik direktör Phillip Cocu, maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi.

  • 4
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

İlk maça oranla hücum hattının değiştiği 11 şu şekilde;

  • 5
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Volkan Demirel

  • 6
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Mauricio Isla

  • 7
  • 15
İşte 'nin maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Roman Neustadter

BİZE ULAŞIN