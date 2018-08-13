İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunun ikinci maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile yarın karşı karşıya gelecek. Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. İlk maça oranla hücum hattının değiştiği 11 şu şekilde; Volkan Demirel Mauricio Isla Roman Neustadter