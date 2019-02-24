İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. Peki sarı lacivertli takım hangi 11'le sahada olacak. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı muhtemel 11'i... Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. SÜPER LİG'DE SON 5 DERBİDE KAZANAMADI Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. DEPLASMANDA KAYIP Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor.