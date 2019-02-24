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İşte 'nin derbi 11'i

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yarın derbi maçta 'a konuk olacak. Peki sarı lacivertli takım hangi 11'le sahada olacak. İşte 'nin Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 11:41
İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren , 23. haftada yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren , alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

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İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

ile arasında Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

SÜPER LİG'DE SON 5 DERBİDE KAZANAMADI

, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de 'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

DEPLASMANDA KAYIP

, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor.

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