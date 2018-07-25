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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri

Fenerbaheç Teknik Direktörü 'nun sarı lacivertli takıma uygulatmak istediği sistemin şifreleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 09:41
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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

'de Barcelona modeli yaratmak için çalışmalar yapan teknik direktör 'nun '4-1-2-3 DOS Geniş Alan' taktiğinin şifreleri ortaya çıktı.

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

Fotomaç'ın haberine göre Feyenoord maçının ilk yarısında oyun planı kusursuz işleyen sarı-lacivertliler, rakibini yarım saatte paramparça etmiş, skoru 3-0'a getirmişti. İşte futbolcuların yapması gerekenler:

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

TEMPO: Topun takımda kalması için tempo düşük tutuluyor. Amaç, hızlı paslaşarak oyunu kurup, topa hâkim olmaktır.

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

GENİŞLİK: Rakip savunmada boşluk bulmak ve pas opsiyonlarını çoğaltmak için oyun tüm sahaya yayılır. Bu yüzden geniş alanda oynanmak zorundadır.

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

SAVUNMA ÇİZGİSİ: Takım savunması mümkün olduğunca önde kuruluyor. İlk amaç, top kaybedildiğinde kısa sürede kazanmak. Bunun için de alanı daraltmak gerekiyor. Ayrıca savunma oyuncuları pas oyununa dâhil olacak. Kısa mesafeli paslarda isabet sayısı artacak.

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

OFSAYT TAKTİĞİ: İleride savunma kurmanın en büyük zaafı kontratak yemek. Savunmacılar aynı anda hareket ederek, rakip futbolcuları ofsayta düşürecek.

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İşte 'nin yeni sisteminin şifreleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

PRES: Cocu'nun en büyük isteği topun kendi takımında kalması. Bu nedenle pres seviyesini maksimum seviyeye çıkarıyor.

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