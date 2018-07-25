İşte Fenerbahçe'nin yeni sisteminin şifreleri

Fenerbaheç Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun sarı lacivertli takıma uygulatmak istediği sistemin şifreleri ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Barcelona modeli yaratmak için çalışmalar yapan teknik direktör Phillip Cocu'nun '4-1-2-3 DOS Geniş Alan' taktiğinin şifreleri ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre Feyenoord maçının ilk yarısında oyun planı kusursuz işleyen sarı-lacivertliler, rakibini yarım saatte paramparça etmiş, skoru 3-0'a getirmişti. İşte futbolcuların yapması gerekenler: TEMPO: Topun takımda kalması için tempo düşük tutuluyor. Amaç, hızlı paslaşarak oyunu kurup, topa hâkim olmaktır. GENİŞLİK: Rakip savunmada boşluk bulmak ve pas opsiyonlarını çoğaltmak için oyun tüm sahaya yayılır. Bu yüzden geniş alanda oynanmak zorundadır. SAVUNMA ÇİZGİSİ: Takım savunması mümkün olduğunca önde kuruluyor. İlk amaç, top kaybedildiğinde kısa sürede kazanmak. Bunun için de alanı daraltmak gerekiyor. Ayrıca savunma oyuncuları pas oyununa dâhil olacak. Kısa mesafeli paslarda isabet sayısı artacak. OFSAYT TAKTİĞİ: İleride savunma kurmanın en büyük zaafı kontratak yemek. Savunmacılar aynı anda hareket ederek, rakip futbolcuları ofsayta düşürecek. PRES: Cocu'nun en büyük isteği topun kendi takımında kalması. Bu nedenle pres seviyesini maksimum seviyeye çıkarıyor.