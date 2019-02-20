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İşte 'nin planı!

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 1-0 yendiği 'le kritik bir rövanşa çıkacak olan temsilcimiz 'de teknik direktör taktiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 11:46
İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren 'de gözler yarın Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak maçına çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Teknik direktör , zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi.

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İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Yanal'ı en çok düşündüren mevki ise orta saha...

İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Tolgay Arslan'ın sakatlığının tam olarak iyileşmemesinden ötürü riske edilmesi beklenmiyor.

İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Elif Elmas'ın zorlu deplasmanda gereken sertliği sağlayıp sağlamayacağı konusu ise 'ı düşündürüyor.

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