İşte Fenerbahçe'nin Zenit planı!

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 1-0 yendiği Zenit'le kritik bir rövanşa çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taktiğini belirledi. Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de gözler yarın Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Zenit maçına çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi. ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞİYOR Yanal'ı en çok düşündüren mevki ise orta saha... Tolgay Arslan'ın sakatlığının tam olarak iyileşmemesinden ötürü riske edilmesi beklenmiyor. Elif Elmas'ın zorlu deplasmanda gereken sertliği sağlayıp sağlamayacağı konusu ise Ersun Yanal'ı düşündürüyor.