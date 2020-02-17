İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!
İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!
Sezona şampiyonluk, 4. yıldız ve Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için başlayan ancak sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyip son Ankaragücü mağlubiyeti ile birlikte 22 hafta sonunda 6.'lığa kadar gerileyen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı, teknik direktör Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek. Peki Fenerbahçe'de yaşanan bu kötü gidişin sebepleri neler? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.02.2020
11:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
11:46
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