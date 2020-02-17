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İşte 'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

Sezona şampiyonluk, 4. yıldız ve Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için başlayan ancak sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyip son Ankaragücü mağlubiyeti ile birlikte 22 hafta sonunda 6.'lığa kadar gerileyen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı, teknik direktör Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek. Peki Fenerbahçe'de yaşanan bu kötü gidişin sebepleri neler? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:46
İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , ikinci yarıya oldukça hızlı bir şekilde giriş yapmıştı. FK ve Medipol 'i 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, daha sonrasında ise adeta dağıldı.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

20. haftada ile deplasmanda karşılaşan , sahadan puansız ayrılırken sonraki hafta ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Kanarya son olarak deplasmanda ligin alt sıra takımlarından MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu ve derbisi öncesi krizin eşiğine geldi. Peki Fenerbahçe'yi bu duruma getiren nedenler neler? İşte detaylar...

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İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

TRANSFER BAŞARISIZLIĞI

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte sezon başında ve devre arasında sol beke yapılmaması ve 'ın alternatifsiz bırakılması düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi oldu. Öte yandan Vedat Muriç'e de gerçek anlamda bir alternatif bulunamaması ilerleyen haftalarda golcü futbolcunun düşüş yaşamasına yol açtı.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

, sezon başında kadroya önemli isimler dahil etse de en gerekli mevkilerden sol bek ve stoper pozisyonu için yapmakta gecikti ve doğru tercihleri yapamadı.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

Geciken transferler de 'ın oyun planı kurmasına engel oldu. Bu problemlere sezon içinde çözüm üretmeye çalışan teknik heyetin denemeleri ise olumsuz sonuçlandı ve puan kayıpları da beraberinde geldi.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

ANKARAGÜCÜ'NÜN FATURASI YANAL'A

'in 22. haftasında alınan 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinin faturası ise 'a kesildi. Yanal'ın sahaya sürdüğü kadro ve sistem büyük eleştirilere neden oldu.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

Tecrübeli teknik adama yöneltilen eleştirilerin en önemlisi ise oyuncuların kendi mevkilerinde oynatılmaması. Merkezi orta saha oyuncuları Jailson stoperde şans bulurken, sol kanatta görev aldı.

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