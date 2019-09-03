İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

17 Haziran'da başlayan 2019-2020 Süper Lig sezonu yaz transfer dönemi 2 Eylül gecesi 00.00 itibariyle sona erdi. Transfer döneminin son günü büyük bir heyecana sahne olurken Galatasaray, Radamel Falcao; Fenerbahçe, Luiz Gustavo ve Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile güne damgalarını vurdular. Transferin son gününde pek çok oyuncu yeni takımlarıyla kontrat imzalarken dört büyükler; 2,5 aylık transfer sürecinde birbirinden değerli isimlerle sözleşme imzaladılar. İşte yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gerçekleştirdiği transferler...