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İşte , , ve 'un yaptıklar tüm transferler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi geride kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı son güne , ve gibi yıldızlar damga vururken 17 Haziran'da başlayan transfer döneminde , , ve , 10'larca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de dört büyüklerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 01:06
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

17 Haziran'da başlayan 2019-2020 Süper Lig sezonu yaz transfer dönemi 2 Eylül gecesi 00.00 itibariyle sona erdi. Transfer döneminin son günü büyük bir heyecana sahne olurken , ; , ve , ile güne damgalarını vurdular. Transferin son gününde pek çok oyuncu yeni takımlarıyla kontrat imzalarken dört büyükler; 2,5 aylık transfer sürecinde birbirinden değerli isimlerle sözleşme imzaladılar. İşte yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 'un gerçekleştirdiği transferler...

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

BEŞİKTAŞ

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İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Adem Ljajic

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Tyler Boyd

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Georges-Kevin N'Koudou

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Pedro Robocho

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Victor Ruiz

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