İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

Galatasaray'ın UEFA'ya verdiği savunmasındaki 5 ana madde ortaya çıktı. Mali yapısını sağlam bir zemine oturtmak için çalışan ve yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Galatasaray'da UEFA krizi yeniden hortladı. UEFA Finansal Fair Play kurulu ile yoğun temaslar, sıkı pazarlıkların ardından 4 yıllık anlaşma imzalamayı başaran ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alan sarı-kırmızılı ekipte eski defterler yeniden açıldı. SORUŞTURMAYA İTİRAZ ETTİ 142 milyon euro'luk zarara rağmen Soruşturma Komisyonu'nun (AC) verdiği 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına Yargı Komisyonu (IC) itiraz etti. G.Saray'ın yaptığı sözleşme yeniden masaya yatırıldı. Ardından İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck'ın G.Saray için ceza istediği iddiaları kulislere düştü. DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Geniş kapsamlı bir savunma daha hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz, finans uzmanı yönetici Oytun Özer'le İsviçre'nin yolu tutarken toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Başkan, yapılandırma anlaşmasının ardından uyguladıkları acı reçeteyi anlattı ve 'Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra sizde' mesajı verdi. G.SARAY'IN UEFA'YA VERDİĞİ SAVUNMASINDAKİ 5 ANA MADDE: 1- CFCB'ye her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz.