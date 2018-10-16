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İşte 'ın savunması

'ın 'ya verdiği savunmasındaki 5 ana madde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:19
İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

Mali yapısını sağlam bir zemine oturtmak için çalışan ve yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen 'da krizi yeniden hortladı.

İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

Finansal Fair Play kurulu ile yoğun temaslar, sıkı pazarlıkların ardından 4 yıllık anlaşma imzalamayı başaran ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alan sarı-kırmızılı ekipte eski defterler yeniden açıldı.

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İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

SORUŞTURMAYA İTİRAZ ETTİ

142 milyon euro'luk zarara rağmen Soruşturma Komisyonu'nun (AC) verdiği 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına Yargı Komisyonu (IC) itiraz etti. G.Saray'ın yaptığı sözleşme yeniden masaya yatırıldı.

İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

Ardından İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck'ın G.Saray için ceza istediği iddiaları kulislere düştü.

İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Geniş kapsamlı bir savunma daha hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz, finans uzmanı yönetici Oytun Özer'le İsviçre'nin yolu tutarken toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

Başkan, yapılandırma anlaşmasının ardından uyguladıkları acı reçeteyi anlattı ve "Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra sizde" mesajı verdi.

İşte Galatasaray'ın UEFA savunması

G.SARAY'IN UEFA'YA VERDİĞİ SAVUNMASINDAKİ 5 ANA MADDE:

1- CFCB'ye her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz.

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