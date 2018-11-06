İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında başlayan kavganın mimarlarından Roberto Soldado ve Jailson, sarı lacivertli yönetime savunma verdi ve o anları anlattı. Jailson ile Roberto Soldado derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi. İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti. Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi: 'Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti.' 'Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım. 'Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı. Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim.' Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında. 'KAVGAYI BELHANDA BAŞLATTI' Soldado ise savunmasında olayları önce Belhanda'nın başlattığına vurgu yaptı.