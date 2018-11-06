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İşte ve 'nun savunması

- maçının bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında başlayan kavganın mimarlarından Roberto ve , sarı lacivertli yönetime savunma verdi ve o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 06.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 09:59
İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

ile Roberto derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi.

İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti. 'un savunmasında 'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

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İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

"Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti."

İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

"Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım.

İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

"Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı. Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim."

İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında.

İşte Jailson ve Soldado'nun savunması

"KAVGAYI BELHANDA BAŞLATTI"

ise savunmasında olayları önce Belhanda'nın başlattığına vurgu yaptı.

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