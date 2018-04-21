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İşte 'ın - maçı raporu!

Olaylı - derbisini tatil eden hakem 'ın raporu ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaderinin bağlı olduğu o rapor!

Giriş Tarihi: 21.04.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 11:50
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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik maçın rövanşında Kadıköy'de oynanan F.Bahçe- maçında yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu.

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre; Hakem , Futbol Federasyonu'na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı.

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Tecrübeli hakemin, Güneş'in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı.

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım.

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. lı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı.

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti.

Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş'i izledim."

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İşte 'ın - maçı raporu!
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

'KOLLARINDAN TUTUP KALDIRDILAR''

Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı.

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