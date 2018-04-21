İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı raporu!

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tatil eden hakem Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaderinin bağlı olduğu o rapor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik maçın rövanşında Kadıköy'de oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre; Hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu'na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı. Tecrübeli hakemin, Güneş'in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı. Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı: Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş'i izledim. 'KOLLARINDAN TUTUP KALDIRDILAR'' Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı.