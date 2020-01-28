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İşte Sergen Yalçın'ın ilk bombası! Süper Lig'in yıldızı geliyor... | Beşiktaş transfer haberleri

Sergen Yalçın altyapısından yetişip, 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş'a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. Sezon başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kim olacağı soruları artarken takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Yeni Malatyaspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Yalçın'ın Beşiktaş'a ilk transferi ise Süper Lig'den... Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isim ve son gelişmeler...