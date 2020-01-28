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Galeri İşte Sergen Yalçın'ın ilk bombası! Süper Lig'in yıldızı geliyor... | Beşiktaş transfer haberleri
Sergen Yalçın altyapısından yetişip, 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş'a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. Sezon başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kim olacağı soruları artarken takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Yeni Malatyaspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Yalçın'ın Beşiktaş'a ilk transferi ise Süper Lig'den... Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isim ve son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.01.2020
14:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
14:09
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Avcı ile yolları ayırdıktan hemen sonra
teknik direktör arayışına başlayan siyah-beyazlı yönetim, 15 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor'daki görevini bırakan 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park'ta toplandı.
Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler,
Sergen Yalçın'ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın'ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından
Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.
PARA KONUŞULMADI
Başkan Çebi ile
Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konuların hiç gündeme gelmediği belirlendi. Genç teknik adamın koşulsuz şartsız sözleşme imzalamayı kabul ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın'a ödenecek yıllık ücretin, siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından belirleneceği kaydedildi. Beşiktaş, görevden alınan Abdullah Avcı'ya senelik net 12 milyon lira ödüyordu. Sergen Yalçın'a ödenecek ücretin bunun bir hayli altında olacağı ifade edildi.
10 SEZONDA 7 KUPA KALDIRDI
Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor'un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002'de Beşiktaş'a geri dönen Sergen Yalçın, 2006'ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.
Kartal'da iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı.
İLK TRANSFERİ SÜPER LİG'DEN
Beşiktaş'ta prensip anlaşmasına varılan Sergen Yalçın, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna katmak istiyor. Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.