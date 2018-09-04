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İşte ’in en değerli futbolcuları

Spor Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle ligdeki en değerli futbolcular da belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.09.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 10:55
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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

'in en değerli futbolcular listesinin ilk dört sırasında yer alan futbolcuların takımlarında kiralık olarak yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

Alman internet sitesi Transfermarkt verilerine göre Spor Toto 'de yer alan piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle:

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

10- Maicon (Galatasaray) - 8 milyon Euro

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

8- Henry Onyekuru (Galatasaray) - 10 milyon Euro

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

8- Edin Visca (Medipol Başakşehir) - 10 milyon Euro

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

5- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - 12 milyon Euro

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İşte ’in en değerli futbolcuları
İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

5- Loris Karius (Beşiktaş) - 12 milyon Euro

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