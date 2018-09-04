İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle ligdeki en değerli futbolcular da belli oldu. Süper Lig'in en değerli futbolcular listesinin ilk dört sırasında yer alan futbolcuların takımlarında kiralık olarak yer alması dikkatlerden kaçmadı. Alman internet sitesi Transfermarkt verilerine göre Spor Toto Süper Lig'de yer alan piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle: 10- Maicon (Galatasaray) - 8 milyon Euro 8- Henry Onyekuru (Galatasaray) - 10 milyon Euro 8- Edin Visca (Medipol Başakşehir) - 10 milyon Euro 5- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - 12 milyon Euro 5- Loris Karius (Beşiktaş) - 12 milyon Euro