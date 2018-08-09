İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların değerleri şöyle: 18- MKE Ankaragücü (10,68 milyon avro) 17- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (12,08 milyon avro) 16- Antalyaspor (16,6 milyon avro) 15- Akhisarspor (18,08 milyon avro) 14- Kasımpaşa (18,4 milyon avro) 13- Demir Grup Sivasspor (18,98 milyon avro)