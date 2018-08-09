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'in 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu buluyor.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 12:06
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İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların değerleri şöyle:

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İşte
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

18- MKE Ankaragücü (10,68 milyon avro)

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İşte
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

17- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (12,08 milyon avro)

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İşte
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

16- Antalyaspor (16,6 milyon avro)

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İşte Süper Lig'in en değerli takımı

15- Akhisarspor (18,08 milyon avro)

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İşte Süper Lig'in en değerli takımı

14- Kasımpaşa (18,4 milyon avro)

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İşte
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

13- Demir Grup Sivasspor (18,98 milyon avro)

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