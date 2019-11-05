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  • İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

İşte 'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

'in 10. haftasında sahasında 'ye 1-0 yenilen , hakem hatalarına karşı isyan bayrağı açtı. Bordo mavili ekip, ilk 10 hafta içerisinde birçok maçta hakemlerin yanlış kararlarına maruz kalırken belki de olası liderlik şansı da elinden alınmış oldu. Trabzonspor yönetimi de bu durum için "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." açıklamasında bulundu. Gelin Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarına bir göz atalım. İşte Trabzonspor'u isyan ettiren o pozisyonlar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:00
İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, hakem hatalarına karşı isyan bayrağı açtı. Bordo mavili ekip, ilk 10 hafta içerisinde birçok maçta hakemlerin yanlış kararlarına maruz kalırken belki de olası liderlik şansı da elinden alınmış oldu. Trabzonspor yönetimi de bu durum için "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." açıklamasında bulundu. Gelin Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarına bir göz atalım. İşte Trabzonspor'u isyan ettiren o pozisyonlar...

İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

'in 10. haftasında evinde 'ye kaybederken maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR'ın başında oturan Koray Gençerler'in ciddi hatalarına kurban gitmişti.

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İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Jose Sosa'ya yapılan faulde çıkmayan kırmızı kart ve Sörloth'un düşürülmesine penaltı çalınmaması sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu iki sert açıklama yapmıştı. TFF ve MHK'nin istifasını isteyen Ağaoğlu'na kulüp yöneticileri ve taraftarlar da katılmıştı. Karadeniz Fırtınası geride kalan 10 haftada hakem kararlarından birçok puan kaybetti.

İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Bordo-mavililer aleyhine sezonun henüz yarısına bile gelmemişken fahiş hatalar gerçekleşti. Trabzonspor geçtiğimiz yıldan beri altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla, kadrosuna kattığı gençlerle zirve mücadelesi vermeye çalışırken her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı.

İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Trabzonspor taraftarı da bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsa, VAR başındakiler de ekrana 'eyyamsız' baksa lider olabileceklerini ifade etti. Karadeniz temsilcisi 10 haftada o kadar çok hakem hatasına kurban gitti ki zirveyi bir türlü eline geçiremedi.

İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Trabzonspor taraftarının Göztepe karşılaşması sonrası tepkileri dinmiyor. Bordo-mavili taraftarlar "MHK'nin yaptığı açıklamaya bakılırsa TFF 3 maymunu oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te tüm 'Temiz Futbol' isteyen taraftarları TFF Riva Tesisleri önüne davet ettiler. TFF önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirilecek.

İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, hakemlerin kendilerine karşı açık bir operasyon içerisinde olduğunu savundu. Sağıroğlu, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir.

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