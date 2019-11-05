İşte Trabzonspor'un isyan ettiği hakem hataları ve o pozisyonlar!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, hakem hatalarına karşı isyan bayrağı açtı. Bordo mavili ekip, ilk 10 hafta içerisinde birçok maçta hakemlerin yanlış kararlarına maruz kalırken belki de olası liderlik şansı da elinden alınmış oldu. Trabzonspor yönetimi de bu durum için "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." açıklamasında bulundu. Gelin Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarına bir göz atalım. İşte Trabzonspor'u isyan ettiren o pozisyonlar...