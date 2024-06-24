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Haberler Galeri İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 01:08

İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, ilk iki maçını da kazanmayı başardı. Diğer tarafta İsviçre ise oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Frankfurt Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Daniele Orsato yönetecek. Peki, İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İsviçre Almanya maçı canlı izle ekranı ile birlikte tüm detaylar;

İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Almanya grup aşamasına 2'de 2 ile başladı. Diğer tarafta İsviçre ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan İsviçre Almanya maçına çevrildi. Karşılaşma berabere biterse Almanya'nın ardından İsviçre'de son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak. Peki, EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsviçre Almanya maçı canlı yayın izle ekranı…

İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

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İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan A Grubu'nda oynanacak üçüncü maçlarla devam ediyor. İsviçre ve Almanya Frankfurt Arena'da karşı karşıya gelecek.

İsviçre - Almanya karşılaşması 23 Haziran Pazar günü saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.

İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.

İSVİÇRE'YE ÜST TUR İÇİN PUAN YETECEK

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.

İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.

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