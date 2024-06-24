İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.
İSVİÇRE'YE ÜST TUR İÇİN PUAN YETECEK
Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.
İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.