İsviçre Almanya maçı CANLI YAYIN EKRANINDA! EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Almanya grup aşamasına 2'de 2 ile başladı. Diğer tarafta İsviçre ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan İsviçre Almanya maçına çevrildi. Karşılaşma berabere biterse Almanya'nın ardından İsviçre'de son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak. Peki, EURO 2024 İsviçre Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsviçre Almanya maçı canlı yayın izle ekranı…