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Haberler Galeri İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:08

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İtalya – Arjantin maçı heyecan dorukta. Güney Amerika şampiyonu ile Avrupa şampiyonunun eşleştiği bu tek maçı turnuvada kazanan kupanın sahibi olacak. İki yakın kültürün karşılaşacağı maçı birçok futbolsever bekliyor. İtalya – Arjantin maçı ne zaman sorusu da bu yüzden aratılıyor. Kariyerinde ilk defa Güney Amerika şampiyonluğu kazanan Lionel Messili Arjantin ile Avrupa'nın en büyüklerinden İtalya bu akşam karşılaşacak. Peki, İtalya – Arjantin maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz mi? İşte detaylar…

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Finalissima 2022 için heyecan dorukta. Güney Amerika şampiyonu ile Avrupa şampiyonunun karşılaşacağı maçta kazanan kupanın galibi olacak. İtalya, Avrupa 2020'de finalde ipi göğüsleyen takım oldu. Messi'nin takımı Arjantin ise uzun yıllar sonra Copa America'da şampiyonluğa ulaştı. Peki, İtalya – Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İTALYA – ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya – Arjantin maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

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İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İTALYA – ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Finalissima 2022 bu yıl S Sport ekranlarından yayınlanacak. Maç şifreli şekilde yayınlanacak.

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İTALYA - ARJANTİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L Martinez, Di Maria

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

FINALISSIMA NEDİR?

UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arasıdır. Güney Amerika şampiyonu ile Avrupa şampiyonu arasında oynanmaktadır. Büyük Final anlamına gelmektedir.

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