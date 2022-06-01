Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:08

İtalya – Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı Finalissima 2022 hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İtalya – Arjantin maçı heyecan dorukta. Güney Amerika şampiyonu ile Avrupa şampiyonunun eşleştiği bu tek maçı turnuvada kazanan kupanın sahibi olacak. İki yakın kültürün karşılaşacağı maçı birçok futbolsever bekliyor. İtalya – Arjantin maçı ne zaman sorusu da bu yüzden aratılıyor. Kariyerinde ilk defa Güney Amerika şampiyonluğu kazanan Lionel Messili Arjantin ile Avrupa'nın en büyüklerinden İtalya bu akşam karşılaşacak. Peki, İtalya – Arjantin maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz mi? İşte detaylar…